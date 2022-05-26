Магнитогорца представили к награде за спасение девочки на пожаре

Ему вручат медаль МЧС России

Жителя Магнитогорска Никола Каяева представили к государственной награде. 39-летний мужчина спас девочку из соседнего подъезда во время пожара в многоквартирном доме в феврале 2022 года. Мужчине вручат медаль МЧС России «За спасение на пожаре», сообщили в ГУ МЧС Челябинской области.

Напомним, пожар в доме на улице Сталеваров в Магнитогорске произошел 2 февраля. 12-летняя девочка находилась в квартире на третьем этаже. Ребенок, обнаружив возгорание, выбежал из комнаты на балкон.

В это время Николай Каяев, житель соседнего подъезда, проходил мимо. Он не растерялся: через козырек подъезда мужчина спас ребенка и передал скорой медицинской помощи.

Еще зимой в региональном МЧС пообещали, что мужчину представят к награде. Магнитогорская газета сообщает, что мужчину хотели наградить на днях в Челябинске, однако Николай приехать в областной центр не смог. Награду герою вручат в Магнитогорске.

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