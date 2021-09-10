В пятницу, 10 сентября, глава города Магнитогорска Сергей Бердников вручил золотой значок «Готов к труду и обороне» ветерану Великой Отечественной войны Степану Федоровичу Колесниченко. Церемония вручения знака отличия состоялась на аппаратном совещании, сообщает администрация города Магнитогорска.
Степан Федорович Колесниченко — ветеран Труда и Великой Отечественной войны, рассказывает, что после армии в 1976 году он должен был направиться в Стерлитамак. Но волей судьбы прибыл в Магнитогорск, где проработал 36 лет в средней школе.
Обладателем первого значка ГТО высшей пробы он стал до войны, и вот сейчас, в 94 года занимаясь спортом ветеран смог сдать все нормативы, в своей возрастной категории, на «золото».
«Когда я впервые приехал в Магнитогорск, то не испытал чувства любви к городу. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Теперь я могу гордиться и радоваться, что судьба забросила меня в Магнитогорск. Спасибо администрации города, Вам лично, Сергей Николаевич, за то, что вы сделали и продолжаете делать для нашего города. С момента вступления Вас на должность главы города, Магнитогорск стал неузнаваем и несравним ни с одним другим. Большое спасибо за скверы, парки, в которых огромное удовольствие гулять каждый день. Спасибо за внимание к нам, жителям», — подчеркнул Степан Колесниченко.
После вручения ветерану золотого знака отличия ГТО, глава города Сергей Бердников подчеркнул, что несмотря на большую значимость высших спортивных достижений, главной задачей остается привлечение людей к массовому спорту.
Автор: Степан Тимощук
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