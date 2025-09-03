Магнитогорского бизнесмена осудят за долг в 6 млн перед сотрудниками

Свыше двух месяцев 18 работников не смогли получить зарплату

В Магнитогорске осудят руководителя фирмы «ООО «Бетон Авто Ресурс» за невыплату зарплаты сотрудникам. По версии следствия, мужчина должен 18 сотрудникам около 6 млн рублей. По данным прокуратуры, ему может грозит наказание до 3-х лет лишения свободы.

Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Будучи директором предприятия он с декабря 2023 года свыше двух месяцев не выплачивал 18 работникам заработную плату. Долг по зарплате вместе с другими обязательными выплатами составил почти 6 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.