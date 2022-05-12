Магнитогорское предприятие оштрафовали за отсутствие экологического контроля

Административные дела возбудили в отношении юрлица и директора ТД «МашЗавод»

В Магнитогорске природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе на литейном производстве. Руководство ООО «ТД „МашЗавод“» оштрафовали за несоблюдение законодательства об охране окружающей среды, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе выездной проверки совместно с региональным Минэкологии специалисты установили, что предприятие не подало заявку по постановке на госучет объекта негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, компания своевременно не разработала программу производственного экологического контроля, соответственно — он не осуществлялся.

Также не проводились мероприятия по уменьшению выбросов, отсутствовали паспорта на отходы производства и потребления, их никак не учитывали. В полном объеме не контролировали обезвреженные и полученные от других лиц отходы.

«Директору общества внесено представление об устранении нарушений закона, в результате приняты меры к устранению нарушений законодательства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении юридического лица и директора ООО «ТД „Машзавод“ возбуждены дела об административных правонарушениях», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Министерство экологии региона юридическому лицу назначило штраф 20 тысяч рублей, директору — 40 тысяч рублей.