Магнитогорское предприятие начало производство жилых модулей для блиндажей

Первые образцы уже отправлены на испытания в зону специальной военной операции

Глава Магнитогорска Сергей Бердников оценил разработки местного предприятия «УралЭнергоРесурс». Для нужд специальной военной операции компания, специализирующаяся на изготовлении оборудования для шахт, разработала быстровозводимые модули для блиндажей и модернизировала старинное укрепление — габион, сообщили Первому областному информагентству в администрации Магнитогорска.



По словам директора по перспективному развитию «УралЭнергоРесурса» Ивана Туркина, магнитогорский «блиндаж» — это сборная трехсекционная конструкция, внутри которой могут разместиться до 12 человек. Предполагается, что металлический домик будет монтироваться в заранее подготовленном рву трехметровой глубины и засыпаться землей (блиндаж — это и есть земляное фортификационное сооружение с мощной крышей). Внутри все подготовлено для более-менее комфортной жизни солдат: имеется печь, вентиляция, провода для подключения к генератору, розетки, откидные полки для сна и отдыха. Четыре человека могут собрать конструкцию за пять часов.

Накануне глава города Магнитогорска Сергей Бердников посетил предприятие, новым направлением работы которого стало производство блиндажей для нужд Российской армии. ООО «УралЭнергоРесурс» — это группа компаний по производству фрикционных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования. Однако участие России в СВО подтолкнуло разработчиков на создание системы блиндажных укреплений.

Как рассказал директор по перспективному развитию Иван Туркин, на предприятии создали конструкцию быстровозводимого блиндажа, который может быть развернут в считаные часы в зоне боевых действий, чтобы сохранить жизни личному составу при проведении боевых операций.

«Также нашей разработкой стали быстро разворачиваемые габионы. В обычном представлении это сетка, засыпанная камнями. Однако у нас другое представление: это более крепкие сварные сетки, выстланные с внутренней стороны специальной тканью, чтобы материал не высыпался. В случае попадания снарядов можно защитить жизнь личного состава с помощью габионов», — рассказал Иван Туркин.

По данным пресс-службы мэрии Магнитогорска, габионы уже прошли испытания стрелковым оружием на полигоне недалеко от города. С их помощью можно быстро развернуть защиту, например, для склада или ангара для техники. Несколько комплектов конструкций для блиндажей с волонтерами переданы для проверки в зону боевых действий.

«Сегодня на предприятии осваивают выпуск не только импортозамещающей продукции, но и запустили производство блиндажей и габионов для нужд СВО. Все изделия передаются бойцам совершенно бесплатно. Новые разработки важны как для победы страны, так и в целом для сферы промышленности», — отметил Сергей Бердников.