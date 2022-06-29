Магнитогорский университет получит дополнительно 288 бюджетных мест по программам магистратуры

МГТУ единственный из южноуральских вузов вошел в топ-10 по количеству распределенных квот

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова в 2022 году получит дополнительно 288 бюджетных мест по программам магистратуры. Ранее Минобрнауки России распределило 30 тысяч квот между вузами страны. МГТУ единственный из учебных заведений Челябинской области вошел в топ-10 по количеству полученных мест. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.



«На бесплатную магистратуру в 2022 году изначально было распределено 124 тысяч 518 мест, и перед самым стартом нынешней приемной кампании правительство распорядилось выделить вузам дополнительно 30 тысяч бюджетных мест, 73 процента из которых будет распределено в регионы. Дополнительные места получат 77 субъектов РФ», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Среди направлений подготовки, по которым дополнительные места распределили в приоритетном порядке — «Информатика и вычислительная техника», «Математика и механика», «Техника и технологии строительства», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Образование и педагогические науки», «Управление в технических системах», «Машиностроение» и «Биологические науки».



Дополнительные места распределялись в университеты, имеющие необходимые лицензии и аккредитации, а также серьезный опыт в подготовке кадров по соответствующим направлениям.



МГТУ им. Г.И. Носова четвертый в десятке региональных вузов, получивших самое большое количество дополнительных мест в магистратуре. Выше только Донской, Воронежский и Восточно-Сибирский госуниверситеты.



Напомним, ранее в магистратуре Южно-Уральского государственного университета появилось 63 дополнительных бюджетных места.