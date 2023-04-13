Магнитогорский сквер Ветеранов благоустроят в сентябре 2023 года

Подрядчик уже завез материалы и приступил к работам

Стремительное наступление весны позволило раньше времени начать работы по благоустройству южноуральских городов и районов. Не стал исключением и Магнитогорск, где стартовало обновление сквера Ветеранов Магнитки. Как сообщили в администрации города, завершить благоустройство должны в довольно сжатые сроки — сентябрь 2023 года. За основу проекта взяли старый облик сквера, который помнят только городские старожилы. Подрядчик вышел на объект уже с 1 апреля. Пока рабочие убрали старый асфальт, бордюры и поросль, но в планах значится много видов разных работ.





«Подрядчик уже завез такие материалы, как чернозем и щебень. В планах — обновить освещение, установить видеонаблюдение, спортивную и детскую площадки, организовать велодорожку, сохранить по максимуму зеленые насаждения», — рассказал директор МКУ «УКС» Антон Хватков.

Сквер был открыт еще в 1950-е годы, и многие магнитогорцы не только по привычке зовут его парком, но и предпочитают вернуть этому месту отдыха прежний облик. При подготовке дизайн-проекта использовали старые фотографии, чтобы определить, где будут пролегать пешеходные дорожки. В сквере намерены убрать старые аварийные деревья, а с помощью их щепы отсыпят тропинки.





Приведение в порядок сквера Ветеранов Магнитки стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». В рейтинговом голосовании, где горожане выбирали места для благоустройства в этом году, проект обновления парка занял первое место. Бюджет выделил на эти цели 156 млн рублей, а недавно власти города закупали турники и универсальную спортплощадку для сквера.