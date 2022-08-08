Магнитогорский семейный ресторан победил в международном конкурсе брендов

«Кухня Гертруды» взяла главный приз среди точек общепита

Магнитогорский семейный ресторан «Кухня Гертруды» победил в IV международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма «PROбренд». Бренд и дизайн ресторана стал лучшим среди отелей и точек общепита, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.



Всего на участие в конкурсе поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии.

Это не единственный финалист из Магнитогорска. В номинации «Брендированная полиграфия» жюри отметили «Путеводитель по Магнитогорску», который разработало управление экономики и инвестиций администрации города. Путеводитель выполнен в формате карманной карты. На нее нанесены главные достопримечательности и QR-код на большой гид по Магнитогорску.

Конкурс «PROбренд» проходит в четвертый раз. В нем участвуют национальные туроператоры и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеры и фотографы из России и стран СНГ.