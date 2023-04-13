Магнитогорский роддом вошел в сотню лучших в России

В учреждении появляется на свет треть всех малышей города

Роддом № 1 Магнитогорска вошел в реестр «100 лучших медицинских организаций», сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что во всероссийский топ-100 медицинское учреждение попало благодаря выстроенной системе помощи пациентам — от женских консультаций до родильных залов.

В роддоме № 1 ежегодно появляются на свет в среднем около полутора тысяч малышей. В прошлом году здесь родились 1345 детей. Снижение произошло из-за того, что два месяца медучреждение было ковидной базой.

«У нас созданы максимально комфортные условия для пребывания беременных, мамочек и детей, начиная с этапа женской консультации и заканчивая родильным отделением и отделением новорожденных в роддоме. Наши учреждения полностью оснащены оборудованием, полностью укомплектованы специалистами», — подчеркивает главный врач роддома Дмитрий Коваленко.

В роддоме сейчас шесть индивидуальных родильных залов, каждый укомплектован кроватью-трансформером, фитболом, необходимым медицинским оборудованием. Послеродовые палаты одно- и двухместные.

В структуру роддома входит городская женская консультация с четырьмя филиалами. Недавно там сделали ремонт: после освобождения части помещений арендатором там оборудовали дополнительные кабинеты приема врачей-гинекологов и кабинет для проведения глюкозотолерантного теста. Также проведен ремонт в манипуляционной, отремонтировали и расширили регистратуру.

В мэрии Магнитогорска добавили, что роддом № 1 уже не первый раз входит в число лучших в России.