Магнитогорский реконструктор собрал коллекцию мотоциклов и оружия времен Великой Отечественной

Музей энтузиаст устроил в своем гараже

Магнитогорский реконструктор Владимир Сергин собрал коллекцию мотоциклов, оружия и формы времен Великой Отечественной войны. Музей мужчина расположил у себя в гараже. Каждый год в День Победы эту технику демонстрируют на городском параде. О любителе ретро рассказали журналисты городского издания «Магнитогорский рабочий».

К коллекционированию Владимир относится как к хобби. Говорит, еще с детства увлекало оружие и техника, было интересно разобраться в механизмах.

«Почему-то музыкальная школа не впечатлила, хотя мне говорили, что у меня есть способности. Умею рисовать. Но почему-то меня интересует только механика. Мне интересно взаимодействие узлов, механизмов, интересно, как это все работает. Оружие — это, можно сказать, запретный плод. А другой фактор — само по себе оружие — очень важный предмет для человечества и государства», — рассказал коллекционер.

Также, по словам Владимира, разбираясь в оружии, можно прикоснуться к гению разработчика. Особенно реконструктор уважает советского конструктора Михаила Калашникова.

«Можно разобрать, изучать каждую деталь, мысленно проходить по конструкторским исканиям. Почему эту деталь так сделали? На каком станке? Это разрушительная вещь, злой и беспощадный джинн, который выпускается простым нажатием на крючок. Подержать эту силищу в руках — бесценно», — отметил Владимир.

Увлечение прошло с Владимиром через всю жизнь. К пенсии реконструктор собрал все, что хотел. Сейчас в гараже стоят четыре мотоцикла и зенитный пулемет с прицепом. На стене висят советские военные плащи, гимнастерки и фуражки.

«Все это шилось и собиралось годами. Там — погоны, тут — пуговицы заказали в интернете. Кто-то фуражки подарил, где-то запчасть лежала никому ненужная», — поделился Владимир.

Оружие в коллекции зарегистрированное и охолощенное. Техника на ходу и проходит техосмотры. Среди мотоциклов особое место занимает М-72 1954 года выпуска.

«Это армейский вариант. Мне сказали, что он служил в Чебаркуле, числился в военной части. Мотоцикл в его родной болотно-зеленой окраске должны были списать в утиль. Но кто-то, наверное, нарушил инструкции и оставил его. Чудом мотоцикл у кого-то в селе Челябинской области оказался. Пришлось выкупить», — рассказал реконструктор.





Еще два гражданских М-72 и один «Урал» собраны из металлолома со штрафстоянок.

«Я знал, что мотоциклы, которые со стоянок не забираются, будут просто переплавлены. Их надо спасать. Вот, например, М-72 1960-го, гражданский вариант. Его привезли в прицепе со штрафстоянки. Занимался им около полугода», — вспомнил коллекционер.





Всего Владимир собрал девять мотоциклов, но все они в гараж не поместились бы, поэтому часть пришлось продать. Некоторые купили для участия в парадах в городе Стерлитамаке.

Гордость реконструктора — пулемет Максима. Его Владимир получил в коллекцию в 2015 году. Чтобы купить оружие, даже пришлось взять в кредит 100 тысяч рублей.





Сейчас реконструктор доволен своей коллекцией и новое оружие или технику покупать не планирует.

Напомним, ранее стало известно, что ветеран СОБРа из Челябинской области воссоздает боевые знамена времен Великой Отечественной войны. О его проекте «Полки Победы» читайте в отдельном материале.