Пожарный из Магнитогорска приземляется с парашютом на пятикопеечную монету

26 июля отмечается День парашютиста России

В Магнитогорске в пожарно-спасательной части № 24 работает настоящий покоритель огня и воздуха. Олег Ленкин, начальник караула, 24 года занимается парашютным спортом и совершил 747 прыжков. В День парашютиста России сотрудники магнитогорского пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали о своем коллеге.

Олег Ленкин в парашютном спорте с 15 лет. За 24 года он совершил 747 прыжков, но признается, что каждый раз испытывает страх и считает это нормальным.

«Тогда мы занимались подростками в кружке, это в рамках патриотического воспитания было. Нам предоставлялись парашюты. Тогда я пошел, чтобы доказать, что смогу, у меня идеи о героизме были, хотел подвиги совершать. Потом просто втянулся. Заинтересовался самолетами, авиацией, парашютами, небом. Было необычно не чувствовать почву под ногами, страх был только до прыжка — а потом невероятные ощущения. Я уже совершил 747 прыжков, а это чувство с каждым разом, с каждым прыжком ощущаю снова», — рассказывает Олег.

Он признается, что втянуться в такое необычное хобби может далеко не каждый.

«Если посчитать, то из 2—3 тысяч совершивших прыжок только один остается и идет в спорт. А если взять Магнитогорск, то от силы здесь можно человек 20 насчитать спортсменов этого вида спорта. Сейчас занятия парашютным спортом — удовольствие недешевое, за каждый прыжок нужно платить, плюс прокат парашюта. Кроме того, многие люди, прыгнув раз, заявляют, что это не их история», — рассказывает парашютист.

Он также заметил, что с девушками меньше приходится сталкиваться с паникой и отказом.

«У меня даже дочь старшая, когда ей было 14 лет, прыгала с парашютом. Видимо, в меня пошла, говорит, что страха не было, ведь рядом был отец. Очень любит небо. Хотя испытывать страх — это нормально и правильно. Сколько бы спортсмен ни совершил прыжков, он должен испытывать некий страх, все просчитывать и продумывать. Не имея страха, спортсмен может совершить ошибку, так как слишком уверен в себе», — рассказывает Олег.

Сейчас Олег Ленкин — профессиональный парашютист. Свое мастерство он показывает на многих смотрах и соревнованиях. Коллеги рассказывают, что он может прыгнуть с парашютом и рассчитать свой полет так, что приземлится на пятикопеечную монету или коробок спичек.

Олег постигает новую программу, которая доступна только для опытных парашютистов, — фрифлай. Это одно из направлений парашютизма, оно относится к артистическим командным видам парашютного спорта, где участвуют два или более спортсмена, а также оператор. От остальных видов парашютного спорта фрифлай отличает вертикальное положение тела в потоке воздуха и высокая скорость свободного падения, достигающая 250–270 км/ч.

Начальник караула говорит, что этот спорт учит управлять своим телом, концентрации, сдержанности, умению видеть ситуацию с разных сторон до совершения прыжка, упорству, ответственности, дружбе, работе в команде.

«В небе ты крутишь головой на все 360 градусов, ты должен владеть полностью ситуацией, эта привычка полезна при управлении автомобилем. В полете — так же, как и на пожаре. На пожаре мы идем в составе звена ГДЗС и каждый ответственен друг за друга. Мы в команде, и если один из нас ошибется, пострадают остальные. В небе то же самое. Если у одного из нас не сработал парашют, другой — подстрахует всегда, команда рядом, иначе в небе нельзя, как и на пожаре. При пожаре мы рассматриваем ситуацию со всех сторон, вычисляем возможные риски и варианты, к прыжку подход в точности аналогичный», — говорит спортсмен.

Сотрудник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона признается, что и службу в МЧС выбрал не случайно, ведь и здесь, как и в небе, приходится бороться со стихией, побеждать ее, совершать поступки и работать в команде.