Магнитогорский лаундж-бар попался на кальяне

На должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении

Лаундж-бар «Marmelad» в Магнитогорске посетили сотрудники полиции и межведомственной группы, но не в качестве гостей, а с проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В этот момент посетители заведения курили кальяны. В результате рейда на должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении — за нарушение запрета курения кальянов в заведении.



«В Челябинской области действует запрет на курение кальянов в заведении и проведение в них любых массовых развлекательных мероприятий. В Магнитогорске сотрудники полиции и межведомственные группы продолжают проверять, как рестораны, кафе, бары соблюдают запрет на курение кальянов и проведение развлекательных массовых мероприятий», — прокомментировали в администрации города.

В Магнитогорске ужесточен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В городе продолжаются регулярные рейды рабочих групп по торговым объектам, общепитам и местам скопления горожан.



«Однако некоторые предприниматели продолжают проявлять безответственность, позволяя работать своим заведениям, несмотря на требования Роспотребнадзора. В результате, к ним вынуждены применять более строгие меры», — комментирует пресс-служба администрации города.

Ранее в Магнитогорске в связи с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм была приостановлена деятельность ресторан-бара «Voodoo-bar», магазина «Уральский фермер», мясного центра в ТЦ «Чкаловский» и трех продуктовых магазинов.

