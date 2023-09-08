Магнитогорский интернат для пожилых и инвалидов вошел в волонтерский проект «Счастье быть нужным»

Подопечных интерната вовлекают в проведение добровольческих мероприятий

Магнитогорский дом-интернат для пожилых и инвалидов стал участником волонтерского проекта «Счастье быть нужным». Его создали, чтобы помочь жителям таких домов реализоваться творчески и интеллектуально. Сегодня с подопечными дома-интерната познакомилась общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Волонтерский проект «Счастье быть нужным», к которому дом-интернат в Магнитогорске подключился в августе этого года, позволяет жителям учреждения активно участвовать в интересных событиях, общаться с творческими людьми, учеными, исследователями. Так, на базе интерната запустили научную лабораторию, где студенты городских вузов и колледжей смогут совместно работать над научными проектами. А еще здесь воплощают в жизнь 10 программ социокультурной реабилитации и абилитации получателей соцуслуг.

«Интересно, как региональный проект воплощают в жизнь. Здесь находится очень большое количество волонтёров, и мне очень нравится, что это учреждение не изолировано от социальной жизни города, а принимает в ней самое активное участие. Подопечные занимаются творчеством, например, учатся играть на гитаре, устраивают общие праздники. Мне кажется, это очень здорово, потому что у людей здесь настоящая открытая жизнь», — рассказывает Ирина Текслер.

Отметим, в 2022 году дом интернат в магнитогорске полностью отремонтировали. Сейчас более 200 подопечных интерната проживают в удобных комнатах по два-четыре человека. Условия в их комнатах максимально приближены к домашним, а в шаговой доступности есть мастерские для творчества и комнаты для совместного досуга.