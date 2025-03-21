Магнитогорский дом для ветеранов признан лучшей практикой активного долголетия в России

Центр работает при поддержке ММК

Специализированный дом для ветеранов в Магнитогорске стал победителем пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В доме, рассчитанном на 135 человек, проживают одинокие пожилые люди и инвалиды, сообщает правительство региона.

Проект «Ветеран» обеспечивает не только комфортное проживание в отдельных квартирах. Он предоставляет и услуги: медицинское обслуживание, социальную поддержку, культурно-досуговые мероприятия, экскурсии, услуги прачечной и многое другое. Это позволило создать уникальную среду, способствующую активной и полноценной жизни пожилых людей.

Министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева поздравила фонд «Металлург» с победой, отметив ММК как пример социально ответственного бизнеса. Ежегодные инвестиции комбината в социальные программы составляют около трех миллиардов рублей. Лугачева также подчеркнула рост числа негосударственных организаций в социальной сфере Челябинской области и поддержку, оказываемую им со стороны региональных властей.

Презентация итогов и награждение победителей Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия состоялись 17 марта 2025 года в Москве. В конкурсе, организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ), приняли участие более 2600 заявителей со всей страны. Вице-премьер Татьяна Голикова, поздравляя победителей, подчеркнула важность обеспечения достойной жизни старшего поколения и передачи их опыта будущим поколениям. Проект «Ветеран» реализуется в рамках национального проекта «Демография».