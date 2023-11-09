Магнитогорский аэропорт запустят после реконструкции 11 ноября

Появилось расписание полетов

После первого этапа масштабной реконструкции Международный аэропорт Магнитогорск примет первые самолеты 11 ноября. На официальном сайте воздушной гавани появилось расписание полетов. ИА «Первое областное» на авиапредприятии подтвердили планы по открытию.

С 1 июня 2023 года аэропорт закрыли на реконструкцию, открытие переносили с октября на ноябрь. Теперь, судя по расписанию, опубликованному на официальном сайте авиапредприятия, стало известно, по каким направлениям он будет работать. Пока с предприятием сотрудничают пять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Азимут», S7 Airlines, «ЮВТ Аэро», Nordwind Airlines.

С 11 ноября откроются направления в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. С декабря авиасообщение расширится с городами Казанью, Екатеринбургом, Самарой и Новосибирском.

Напомним, в магнитогорском аэропорту в рамках крупной реконструкции расширили взлетно-посадочную полосу и планируют построить новый терминал внутренних авиалиний.