После первого этапа масштабной реконструкции Международный аэропорт Магнитогорск примет первые самолеты 11 ноября. На официальном сайте воздушной гавани появилось расписание полетов. ИА «Первое областное» на авиапредприятии подтвердили планы по открытию.
С 1 июня 2023 года аэропорт закрыли на реконструкцию, открытие переносили с октября на ноябрь. Теперь, судя по расписанию, опубликованному на официальном сайте авиапредприятия, стало известно, по каким направлениям он будет работать. Пока с предприятием сотрудничают пять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Азимут», S7 Airlines, «ЮВТ Аэро», Nordwind Airlines.
С 11 ноября откроются направления в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. С декабря авиасообщение расширится с городами Казанью, Екатеринбургом, Самарой и Новосибирском.
Напомним, в магнитогорском аэропорту в рамках крупной реконструкции расширили взлетно-посадочную полосу и планируют построить новый терминал внутренних авиалиний.