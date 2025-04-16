Магнитогорский аэропорт перестроился на летнее расписание

В этом сезоне можно будет улететь по пяти внутренним направлениям

Аэропорт Магнитогорска опубликовал летнее расписание, самолеты будут выполнять пять внутренних рейсов.

«Аэрофлот» добавил дополнительные вылеты в Москву в среду, пятницу и воскресенье в 13:05. В культурную столицу, Санкт-Петербург, из Магнитогорска будут доставлять самолеты Nordwind Airlines по средам и воскресеньям в 4:35.

В Казань можно будет улететь по средам и четвергам компанией «ЮВТ АЭРО». Полеты в Сочи запланированы на вторник, среду, четверг и субботу. Перевозчик — «Икар». Также можно будет попасть в Минводы на самолете авиакомпании «Азимут». Рейсы по средам и четвергам в 7:30.

Ранее сообщалось, что в Уфе арестовали главу строительной компании, которая проводила реконструкцию аэропорта в Магнитогорске.