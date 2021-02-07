Магнитогорским коллекционерам предлагают «редкую» монету за триллион рублей

Подобные объявления опубликовали жители Челябинска и села Долгодеревенское

Коллекционирование монет — хобби недешевое. Некоторые люди готовы отдать любые деньги, лишь бы пополнить свою коллекцию чем-то особенным. И, судя по сайтам объявлений, редких и дорогостоящих монет в Челябинской области хоть отбавляй.

В конце января этого года житель Магнитогорска выставил на продажу рубль стоимостью... триллион рублей! Без рубля, если быть точнее. В описании продавец сообщил, что рубль хоть и б/у, но очень редкий.

«Очень редкий вид»,— уточнил владелец монеты.

Однако, если присмотреться, то сразу становится понятно, что рубль совсем не редкий и часто его можно найти среди мелочи, которую сдают в магазинах или транспорте.







Среди аналогичных предложений — пятирублевая монета за триллион рублей. Продавец, проживающий в Челябинске, уверяет, что у монеты красивый номер, однако на фотографии не видно не то, что номера — даже сам товар едва ли можно разглядеть.

За 100 миллионов в селе Долгодеревенское продают монету «какого-то Людовика». Автор объявления также сообщает, что монета б/у, но какой Людовик на ней изображен — неизвестно. Также продавец обещает договорную цену, то есть у покупателя есть все шансы приобрести «ценный» экземпляр за меньшую сумму. Отметим, внешний вид монеты оставляет желать лучшего.







Если ли среди наших читателей коллекционеры, которые решились бы пополнить свои альбомы такими монетами?