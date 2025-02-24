Магнитогорские врачи спасли жителя Сибая с тяжелой одышкой

Из-за раковой опухоли мужчина практически не мог дышать

Житель Сибая поступил в горбольницу № 1 с тяжелой одышкой. Близкие опасались, что мужчина вот-вот задохнется. Ни в родном городе, ни в Уфе медики не смогли оказать ему необходимую помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Оказалось, мужчина страдает раком трахеи.

«Это довольно редкое заболевание — оно встречается всего в нескольких сотых процента общей линейки онкологических заболеваний», — говорит заведующий хирургическим торакальным отделением ГБ № 1 им. Дробышева в Магнитогорске Павел Морозов.

Опухоль на две трети перекрывала просвет трахеи, из-за чего пациент еле-еле дышал. Магнитогорские врачи провели консилиум с главным врачом Челябинского онкоцентра, специалистом в области торакальной онкологии Андреем Лукиным и установили больному трахеостому, после чего больной смог свободно дышать.

Далее житель Сибая продолжит лечение в Челябинском онкоцентре — онкологи удалят ему опухоль.

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