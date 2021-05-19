Магнитогорские водолазы вышли на очистку реки Урал

Городские пляжи готовят к купальному сезону

Дно реки Урал в Магнитогорске исследовали водолазы. Очистка дна — один из обязательных этапов подготовки пляжей к купальному сезону. Он будет открыт после официальной приемки мест массового отдыха на берегу Урала.

Водолазы исследовали реку на глубине от 1,5 до 2,5 метра по выставленным буйкам. Исследователи водных глубин отметили, что с каждым годом в реке становится меньше мусора.

«Мы в Магнитогорске работаем больше пяти лет. Хочу отметить, что с каждым годом мы достаем из реки все меньше мусора. В основном это бутылки, пакеты, мелкий бытовой мусор. Урал становится чище», — рассказывает водолаз Лев Тетерин.

Сотрудники ГИМС МЧС России проводят рейды по городским пляжам — особое внимание необорудованным и запрещенным для купания местам.

«Мы предупреждаем жителей, что купаться пока нельзя. Это небезопасно для здоровья. Кроме того, необходимо помнить, что за купание в неположенном или запрещенном месте положен штраф», — говорит руководитель магнитогорского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области Наталья Поповиченко.

Напомним, в Магнитогорске одними из первых в области начали подготовку пляжей к летнему сезону. Так, на Центральном пляже уже очищено дно акватории, установлены питьевые фонтаны, отсыпана песком волейбольная площадка, работают спасатели и медицинский пост. Отдыхающим бесплатно раздают зонтики и шезлонги. На пляжи уже сейчас вышли на дежурства спасатели и медики.