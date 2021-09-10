В Магнитогорске разработан проект «Культурное поколение (КуПол)». Администрация города работает над тем, чтобы школьники посещали учреждения культуры во внеурочное время на безвозмездной основе. Каждый ребенок получит возможность познакомиться с лучшими произведениями культуры и искусства. В пятницу, 10 сентября, на аппаратном совещании начальник управления культуры Млада Кудрявцева подвела итоги деятельности учреждений культуры и искусства, а также рассказала о ближайших планах, сообщает пресс-служба администрации города Магнитогорск.
В Магнитогорске функционируют две библиотечные системы: детская и взрослая. Работают два муниципальных музея. В 2020 году их посетили более 17 тысяч человек. Три муниципальных театра. Всего за прошлый сезон было показано 534 спектакля, которые посетили более 56 тысяч зрителей.
Большое внимание Млада Иоганновна уделила новому межведомственному проекту «Культурное поколение (КуПол)» и программе популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта».
«С первого сентября также заработала программа популяризации культурных мероприятий „Пушкинская карта“, созданная по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она распространяется на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В частности, по карте они смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за счет субсидии от государства. На сегодняшний день в программе принимают участие три городских театра и концертное объединение», — сказала Млада Кудрявцева.
По словам Млады Иоганновны, в сезоне 2020 — 2021 годов из средств бюджета города на ремонты и приобретения оборудования было выделено порядка 388 миллионов рублей.
«Приятно видеть, что Магнитогорск имеет богатейшую культурную базу. Очень много было вложено в культуру и искусство на каждом этапе развития нашего города. И сегодня мы проводим большую работу, стараемся привести в порядок все учреждения культуры. Это важно, потому что культура лежит в основе человека. И наша главная задача заключается в том, чтобы люди приобщались к искусству, к прекрасному, начиная с детского сада», — прокомментировал глава города Сергей Бердников.
Также, градоначальник добавил, что в ближайшее время жители и гости города смогут посетить Центральную детская библиотека имени Н. Г. Кондратковской. Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» в ней совсем недавно завершился ремонт и модернизации.
Автор: Степан Тимощук
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