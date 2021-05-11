Магнитогорские роботы «Федор» и «Маркер» попали на почтовые марки

Миниатюры выпущены под эгидой Года науки и технологий

Разработки магнитогорских инженеров НПО «Андроидная техника» — робот-космонавт «Федор» и боевой робот «Маркер» — попали на почтовую марку. Серия в 1 700 экземпляров стала частью выпуска «Год науки и технологий. Технические достижения России».

«Номинал почтовой миниатюры — 24 рубля. Одной такой марки будет достаточно, чтобы отправить простое письмо весом до 20 граммов в любую точку России. Марки поступили в Челябинскую область в количестве 1 700 экземпляров. Их можно будет приобрести во всех крупных отделениях Почты России региона. Помимо роботов „Федора“ и „Маркера“ на почтовых миниатюрах изображены беспилотный летательный аппарат „Циклон“ и автономный необитаемый подводный аппарат „Витязь“», — прокомментировала главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой службы Челябинской области Светлана Замятина.

Антропоморфный робот «Федор» был сконструирован и изготовлен по заказу Фонда перспективных исследований магнитогорскими специалистами НПО «Андроидная техника». В августе 2019 года робот «Федор» был доставлен на корабле «Союз МС-14» на МКС, а затем, после проведения экспериментов, возвращен на Землю.

Робототехническая платформа «Маркер» представляет собой конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем. Это совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника».