Магнитогорские разработчики представили «сестру» робота Федора

Марфу уже протестировали — она готова к работе на Луне

У косморобота Федора из Магнитогорска появилась «сестра»: НПО «Андроидная техника» представило новый образец антропоморфного робота для возможной работы на Луне. Марфа прошла тестовые испытания в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Как рассказали в пресс-службе НПО, новый робот может собирать грунт весом до 5 кг в земных условиях, что эквивалентно 30 кг на спутнике Земли. Работает андроид за счет батарей, заряда которых в экспериментальных условиях хватает на 2,5 часа, но в будущем, в случае использования Марфы на Луне, предполагается использование более мощных источников энергии, которые позволят работать автономно круглосуточно.

Особенностью новых испытаний была совместная работа двух операторов: один управлял мобильной платформой, другой через устройство копирующего типа — роботом. Во время проведения эксперимента Марфа должна была подъехать к функциональной панели для выполнения манипуляций, забрать имитацию научной аппаратуры, разместить на грузовой площадке и перевезти в заданную точку. Кроме того, отрабатывалась и работа с карабином — робот должен был отстегнуть его от стенда.

«У Марфы есть несколько режимов управления: робот может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт управляет им вручную, с помощью планшета. В супервизорном режиме Марфа самостоятельно подъезжает к объекту по заранее заданной программе, распознает (на опытной площадке) кнопки или тумблеры и нажимает на них, выполняя определенные действия. Также робот реагирует на голос: получив команду, отправляется ее выполнять», — рассказывает начальник управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов Владимир Дикарев.

После тестирования специалисты Центра подготовки космонавтов передадут магнитогорским разработчикам из «НПО «Андроидная техника» свои рекомендации, чтобы новый тип таких робототехнических систем был исследован и включен в качестве эксперимента для будущих экипажей.