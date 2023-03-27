Магнитогорские опера задержали в Москве мошенника, работавшего по схеме «Ваш сын попал в ДТП»

У трех пенсионеров молодой человек обманом получил 401 тысячу рублей

По ходатайству полицейского следствия в Магнитогорске заключен под стражу 25-летний житель Московской области. Молодой человек выступил курьером в мошеннической схеме: заказчик требовал у местных пенсионеров деньги под предлогом помощи попавшему в ДТП родственнику, а задержанный забирал наличные и переводил их сообщнику. Общая сумма причиненного трем пенсионерам ущерба составила 401 тысячу рублей, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным пресс-службы полицейского главка, в дежурные части Правобережного и Орджоникидзевского отделов полиции Магнитогорска некоторое время назад обратились трое потерпевших. Две бабушки и 87-летний старик рассказали одинаковые истории: им поступили звонки на городские телефоны, неизвестный мужчина сообщил, что родственник пенсионеров попал в ДТП и, чтобы урегулировать ситуацию и оказать помощь некоему пострадавшему, необходимы деньги. Одна из потерпевших передала приехавшему молодому человеку 50 тысяч рублей, другая — 90 тысяч. У пенсионера-мужчины преступникам удалось выманить 261 тысячу.

К расследованию подключились сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД. Они и вычислили личность подозреваемого. Оперативники отправились в Москву, где и задержали безработного 25-летнего парня. Как выяснилось, полученные деньги он перевел на счет заказчика, а сам вознаграждение за услуги курьера успел потратить.

Сейчас парень отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.