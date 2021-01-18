Магнитогорские купели не будут освящаться к Крещению

Купания состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора, но не церкви

В Магнитогорске до последнего дня было неизвестно, состоятся ли традиционные купания в праздник Крещения Господня. Сегодня пришло официальное подтверждение: купель будет организована на территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» c 18:00 18 января до 20:00 19 января.

Отдел физкультуры и спорта учреждения каждый год готовит купели к празднику. Всего будут действовать три проруби и шесть сходней. Внутри купели оборудуют деревянными решетками — для безопасности ныряющих. Возле каждой будет отметка о глубине: две по 1,6 метра и одна купель — 1,7 метра. Традиционно на пирсе будут дежурить спасатели, полиция, медики.

«Не обойдется без ограничений. В этот раз не будет продажи выпечки и горячего чая, которым традиционно угощали окунувшихся в прорубь магнитогорцев. Это предписание Роспотребнадзора. Есть требования и к раздевалкам. Под них оборудуют три баскетбольных зала, уборка с дезинфицирующими средствами будет проводиться каждые два часа. В залы будут запускать ограниченное количество людей. В раздевалках желающие окунуться должны быть в маске и соблюдать дистанцию», — прокомментировали в клубе.

Цена омовения — 50 рублей для детей и 100 рублей для взрослых — осталась на уровне прошлого года. Тогда организаторы встретили около пяти тысяч желающих окунуться магнитогорцев. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ожидается меньше, к тому же многих горожан смущает позиция местной епархии. В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в этом году, а платные купели Магнитогорская церковь освящать не будет. На сайте администрации города опубликовано предостережение представителей церкви, а также правила безопасности для тех, кто все же решил погрузиться в прорубь.