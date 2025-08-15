В Магнитогорске экипаж ДПС оперативно помог семье с маленьким ребенком, которому срочно требовалась медицинская помощь. Счет шел на минуты, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
К сотрудникам Госавтоинспекции обратился водитель с просьбой сопроводить их с сыном в горбольницу. Мальчику стало плохо, он начал задыхаться, когда семья находилась в саду. Полицейские включили «мигалку» и за несколько минут беспрепятственно добрались до больницы, где малыша спасли.
Мама мальчика в соцсетях поблагодарила сотрудников ДПС за помощь.
«Приятно было услышать слова благодарности от родителей мальчика, хотя так поступил бы каждый сотрудник полиции на моем месте», — рассказал помощник командира отдельного батальона ДПС УМВД России по Магнитогорску капитан полиции Виктор Котов.
Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.
Автор: Елизавета Михно