Магнитогорские дэпээсники помогли ребенку с приступом удушья

Экипаж сопроводил до больницы автомобиль с семьей, где двухлетнему малышу требовалась экстренная помощь

В Магнитогорске экипаж ДПС оперативно помог семье с маленьким ребенком, которому срочно требовалась медицинская помощь. Счет шел на минуты, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

К сотрудникам Госавтоинспекции обратился водитель с просьбой сопроводить их с сыном в горбольницу. Мальчику стало плохо, он начал задыхаться, когда семья находилась в саду. Полицейские включили «мигалку» и за несколько минут беспрепятственно добрались до больницы, где малыша спасли.

Мама мальчика в соцсетях поблагодарила сотрудников ДПС за помощь.

«Приятно было услышать слова благодарности от родителей мальчика, хотя так поступил бы каждый сотрудник полиции на моем месте», — рассказал помощник командира отдельного батальона ДПС УМВД России по Магнитогорску капитан полиции Виктор Котов.

Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.

Автор: Елизавета Михно