Магнитогорские дороги и улицы от снега будут чистить два подрядчика

Накануне в мэрии Магнитогорска заключили соответствующие контракты.

В этом году очищать магнитогорские дороги от снега будут две подрядные организации. Накануне мэрия Магнитогорска заключила соответствующие контракты. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации города.

Одной из компаний стало муниципальное бюджетное учреждение «ДСУ», от которого будут работать более 50 единиц погрузчиков, машин со щётками и коммунально-дорожных машин. Известно, что учреждение будет отвечать за территорию парков, скверов, поселковых дорог, тротуаров, межквартальных проездов.

Второй компанией, с которой заключили контракт, стало ООО «Урал-сервис-групп». Оно предоставит более 70 тракторов МТЗ-82 с плужно-щеточным оборудованием, комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ, а также подметательно-уборочные машины CityCat 2020 и погрузчики. За этой организацией закрепили все основные дороги и тротуары города.



По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, содержание дорог не менее важно, чем их строительство, а потому содержанию уделяется особое внимание.

«Правильный уход гарантирует долговечность дорог, а также влияет на удобство передвижения. Так, сотрудники муниципальных служб всегда готовы к снежным осадкам, держат наготове всю снегоуборочную технику и без промедления приступают к очистке в первую очередь главных магистралей, тротуаров и поселковых дорог»,— отметил глава города.

В случае обильных осадков, по словам Сергея Бердникова, техника будет работать круглосуточно.