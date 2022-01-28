28 января, на аппаратном совещании заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» Елена Симонова рассказала о ковидной ситуации в городе. Медицинский персонал готов к новому вызову эпидемии и росту заболеваемости, сообщает пресс-служба администрации города.
Также в горбольнице № 1 организовано 260 коек, еще 60 сформировано в инфекционном отделении детской больницы на левом берегу.
Вчера в Магнитогорске было подтверждено более 230 новых случаев заболевания, ежедневное увеличение числа зараженных стало толчком для развертывания новых больничных мест. Поэтому к уже имеющимся 190 койкам добавили еще 130. Теперь в Магнитогорске в общей сложности 320 мест для лечения больных с подтвержденным COVID-19.
«Максимальное количество развернутых коек в 2020 году составило 1470 коек, в 2021 году — 1381 койка. В 2020 году было пролечено 21 998 пациентов, в 2021 году — 23 996 пациентов. Максимальное количество пациентов, находящихся на госпитальных базах, пришлось на сентябрь-октябрь 2021 года. На сегодняшний день в городе развернуто 190 коек для лечения COVID-19», — рассказала Елена Симонова.
В городе медицинские организации продолжают работать в усиленном режиме по оказанию медицинской помощи пациентам с Covid-19. За период работы в 2022 году, на 25 января, на развернутых койках вылечен 371 пациент.
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