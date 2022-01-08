Магнитогорск вошел в топ-5 городов России с самым высоким качеством жизни

В исследовании использованы данные Росстата, Банка России и социологических опросов

Магнитогорск вошел в топ-5 российских городов с высоким качеством жизни в 2021 году, говорится в исследовании, проведенном специалистами Финансового университета при правительстве РФ, передает ТАСС.

Так, среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

При оценке качества жизни эксперты обращали внимание на такие критерии, как распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность, уровень дохода, интерес к культурным ценностям, качество медицинского обслуживания, работа ЖКХ, климат для ведения бизнеса, и другие.

Все данные собраны при помощи социологических исследований. Также в исследовании использованы данные Росстата, Банка России и сведения из других открытых баз данных.