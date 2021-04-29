Магнитогорск ответил на слова Ивана Урганта о «красной планете» и пригласил шоумена в гости

Ранее ведущий в эфире своей программы предложил отправить местных жителей на Марс

В общественной палате Магнитогорска отреагировали на шутку Ивана Урганта в эфире вечернего шоу о том, что Илон Маск должен отправить магнитогорцев на Марс.

«Магнитогорск — город трудовой доблести, промышленное сердце страны. Как и в любом металлургическом городе, у нас есть некоторые проблемы с экологической ситуацией. Но решаем мы их успешно. Так, например, нам удалось добиться снижения комплексного индекса загрязнения атмосферы более чем в два раза. В своем шоу Иван Ургант пошутил над магнитогорцами, сказав, что мы „давно живем на красной планете и без кислорода“. Увы, но это не правда. Приглашаем Ивана лично в этом убедиться», — считает председатель общественной палаты Владимир Зяблицев.

Общественник также отметил, что Магнитогорск не первый год входит в топ российских городов, где жизнь наиболее комфортна и доступна.

Накануне телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу пошутил, что Илон Маск должен отправить на Марс именно жителей Магнитогорска, «потому что они уже давно живут на красной планете и без кислорода». Ведущий также напомнил слова Илона Маска о том, что при отправке людей на Марс «будет много человеческих жертв, а еда на корабле будет невкусной».