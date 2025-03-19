Магнитогорск не принимает самолеты из‑за тумана 19 марта

Рейс из Минеральных Вод отправили в аэропорт Уфы

В Магнитогорске из-за тумана задерживаются рейсы в аэропорту. Самолет А4 6203 из Минеральных Вод отправили на запасной аэродром в Уфу, сообщили в пресс-службе магнитогорского аэропорта.

Так, с задержкой прилетят два рейса из Москвы: SU 1428 и SU 1434. Первый прилетит с задержкой в 9 часов, второй — в 5 часов.

Также с опозданием вылетят два судна в Москву (SU 1429 и SU 1435) и одно — в Минеральные Воды (А4 6204).

Пассажирам, ожидающим вылета из Магнитогорска, авиакомпания предоставит напитки и горячее питание.