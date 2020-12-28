В Магнитогорске идет активная работа с объектами незавершенного строительства. Долгострой в центре города вблизи второй поликлиники простоял полтора десятка лет. Он представлял собой каркас недостроенного здания, которое возводилось под двухэтажное кафе на пятьдесят мест. В начале этого года городская администрация начала претензионную работу к застройщику, суд был выигран. Условия контракта по сносу объекта выполнила компания «ДеСтрой СПб» из Санкт-Петербурга. Работы начались еще в начале декабря. Теперь жалобы местных жителей и посетителей детской поликлиники удовлетворены, гостевой маршрут города расчищен от «призрака строительства».
«Сегодня мы активно занимаемся всеми недостроями. Мы реагируем на каждое обращение жителей по этому поводу. Наша задача — чтобы на улицах Магнитогорска стояли не недострои, а законченные строительные объекты, которые бы украшали наш город», — отметил Сергей Бердников.
Это не единственный недострой, от которого город избавился в этом году. Летом была расчищена территория под тридцатилетним долгостроем напротив цирка.
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