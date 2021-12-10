Магнитогорск на 100 процентов обеспечил детей компьютерной томографией

Новое оборудование Центра охраны материнства и детства оценил губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает рабочую поездку по Магнитогорску. Второй пункт его программы — городской Центр охраны материнства и детства. В этом году в учреждении прошел серьезный ремонт, кроме того, медики получили современное оборудование.

В первую очередь, впрочем, губернатор обратил внимание на оформление коридоров. Постоянные гости центра, естественно, дети, и персонал расстарался: медучреждение уже украшено к Новому году блестящими снежинками и гирляндами. Самим же врачам греют душу новые приборы.

Центр охраны материнства и детства лишь несколько месяцев назад получил оборудование для КТ и МРТ — современный мультиспиральный 160-срезовый компьютерный томограф Aquilion Lightning фирмы Canon и магнитно-резонансный томограф GE Signa Creator. Как сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, теперь система детского здравоохранения Магнитогорска располагает четырьмя станциями для компьютерной томографии — это полностью закрывает потребности города.

«Новое оборудование, новые объекты, как мы видим по Малой Сосновке, привлекают специалистов. Чем этого больше, тем быстрее мы решим кадровую проблему в медицине», — отметил губернатор.

Обновление условий труда врачей продолжится: на пятом этаже центра в течение 2022 года будет оборудован операционный блок из восьми операционных разного профиля — офтальмологического, эндокринологического, общего и так далее.

Главе региона доложили и о других методах привлечения врачей. По словам замдиректора регионального центра координации деятельности медорганизаций Елены Симоновой, за 2021 год 23 медика получили квартиры. Все это дает эффект: например, по младенческой смертности в Магнитогорске показатели даже ниже индикативных показателей области. А сам регион, как отметил Алексей Текслер, один из лучших в России по сокращению гибели малышей.

Еще один показатель, которым гордятся в Магнитогорске, — 71 процент населения уже вакцинирован от ковида.

«Хочу обратить на это внимание, тема вакцинации ключевая, и разбег между муниципалитетами очень большой. Магнитогорск и ваши соседи, Верхнеуральский район, — лучшие в регионе. Там, где вовлечены в дело главы, где вместе работают власти, врачи и общественники, результат есть. Поделитесь опытом с коллегами, а то у нас есть муниципалитеты, где вдвое меньше показатели», — обратился Алексей Текслер к главе города Сергею Бердникову.

Напомним, президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять вакцинацию населения под личный контроль. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил перед главами муниципалитетов четкую задачу — достичь коллективного иммунитета в регионе к середине декабря.