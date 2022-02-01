Глава республики Башкортостана Радий Хабиров провел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», на котором было объявлено о планах запустить новый маршрут электропоезда «Ласточка» Уфа—Магнитогорск—Сибай, сообщает пресс-служба главы республики Башкортостана.
В ближайшее время состоится первый рейс «Восточного экспресса», который соединит Уфу и Белорецк. На этом маршруте в рамках повышения удобства и безопасности перевозок планируется запустить новый состав электропоезда «Ласточка».
«Мы также ставим амбициозные задачи запустить „Ласточки“ на маршрутах Уфа—Айгир и Уфа—Магнитогорск—Сибай. Этот состав может развивать скорость до 160 км в час», — рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Отметим, что первый тестовый рейс «Ласточки» между Уфой и Магнитогорском уже проходил в декабре 2020 года.
Напомним, что между Челябинском и Магнитогорском электропоезда «Ласточка» курсируют с ноября 2020 года. В 2021 году электропоезда «Ласточка» перевезли 350 тысяч пассажиров.
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