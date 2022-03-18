Магнитогорск и Пласт получили новые автомобили скорой помощи

Пять машин купили на взносы членов партии «Единая Россия»

«На станции Магнитогорска работают 45 машин, фактически 10 процентов мы обновили за счет этой поставки. Частично старые машины будут списаны. Это значимая помощь и поддержка для здравоохранения Магнитогорска»,

— заявил Алексей Текслер.

В пятницу, 18 марта, больницы Магнитогорска и Пласта получили новые автомобили скорой помощи. Машины куплены на взносы членов партии «Единая Россия». Инициатива покупки машин принадлежит губернатору области Алексею Текслеру, сообщает пресс-служба правительства региона.

Все машины уже оснащены современным оборудованием. Четыре автомобиля будут работать в Магнитогорске, еще один отправят в Пласт.

Алексей Текслер также отметил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Но другие заболевания никуда не ушли, и сейчас очень важно поддержать текущие нужды медиков.

Также глава региона заверил, что область продолжит программу модернизации первичного звена, капитальные ремонты медучреждений, будет приобретаться новое оборудование.

Напомним, в феврале 2022 года автопарк больниц Челябинской области пополнили 10 новых автомобилей неотложной помощи. Их также купили на членские взносы единороссов.