«На станции Магнитогорска работают 45 машин, фактически 10 процентов мы обновили за счет этой поставки. Частично старые машины будут списаны. Это значимая помощь и поддержка для здравоохранения Магнитогорска», — заявил Алексей Текслер.
Все машины уже оснащены современным оборудованием. Четыре автомобиля будут работать в Магнитогорске, еще один отправят в Пласт.
Алексей Текслер также отметил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Но другие заболевания никуда не ушли, и сейчас очень важно поддержать текущие нужды медиков.
Также глава региона заверил, что область продолжит программу модернизации первичного звена, капитальные ремонты медучреждений, будет приобретаться новое оборудование.
Напомним, в феврале 2022 года автопарк больниц Челябинской области пополнили 10 новых автомобилей неотложной помощи. Их также купили на членские взносы единороссов.