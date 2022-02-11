Магнитогорск еще на неделю продлил дистанционное обучение в школах

Карантин введен из‑за сложной эпидситуации по ОРВИ и ковиду

Власти Магнитогорска решили продлить дистанционное обучение в школах города еще на неделю — до 20 февраля. Ограничения также распространяются на все учреждения допобразования. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

«Благодаря ранее принятому решению наметилась положительная динамика по снижению заболеваемости как среди педагогов, так и среди школьников. Тем не менее риск роста заболеваемости по-прежнему остается высоким. В связи с этим принято решение продлить еще на неделю обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения с целью разобщить ученические и педагогические коллективы, чтобы закрепить полученный положительный эффект и остановить рост заболеваемости среди учащихся и преподавателей», — говорят в мэрии.

Семьям советуют ограничить пребывание детей в общественных местах и сократить контакты со сверстниками. Это поможет снизить риск заражения.

Роспотребнадзор заявил о почти трехкратном превышении эпидпорога в Челябинской области — рост заболеваемости отмечается по всем возрастным группам.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 25,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4997 положительных результатов, среди заболевших — 892 школьника.

