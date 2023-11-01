Магнитогорский «Хоспис на дому» стал финалистом международного конкурса

Проект помогает одиноким людям в терминальной стадии заболевания

Проект магнитогорского комплексного центра «Хоспис на дому» вышел в финал международного конкурса «Святость материнства — 2023», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Проект направлен на помощь одиноким магнитогорцам в терминальной стадии заболевания, а также обеспечение их техническими средствами реабилитации, в том числе специализированными кроватями для лежачих больных, пеленками и памперсами.

Итоги конкурса будут подведены в рамках конференции «Здоровье семьи — здоровье нации» в ноябре 2023 года.

Конкурс «Святость материнства» проводится Фондом Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

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