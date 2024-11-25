Магнитогорец вернул на сушу детей, вышедших на реку Урал с велосипедом

Беды удалось избежать

В городах Челябинской области стали замечать детей, которые выходят на хрупкий и неокрепший лед. Кто-то из них возвращается с водоема самостоятельно, кого-то к берегу отправляют местные жители. Такие игры опасны для жизни, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

В субботу, 23 ноября, в Златоусте на городской пруд в районе «Молодежного квартала — 2» вышли двое детей. Они сами ушли с водоема.

На следующий день, 24 ноября, аналогичная ситуация произошла в Магнитогорске на реке Урал. Детей с велосипедом в районе Казачьей переправы заметил местный житель. Он остановил ребят и отправил их к берегу.

В пресс-службе напомнили, что сейчас все еще опасно выходить на реки.