В городах Челябинской области стали замечать детей, которые выходят на хрупкий и неокрепший лед. Кто-то из них возвращается с водоема самостоятельно, кого-то к берегу отправляют местные жители. Такие игры опасны для жизни, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
В субботу, 23 ноября, в Златоусте на городской пруд в районе «Молодежного квартала — 2» вышли двое детей. Они сами ушли с водоема.
На следующий день, 24 ноября, аналогичная ситуация произошла в Магнитогорске на реке Урал. Детей с велосипедом в районе Казачьей переправы заметил местный житель. Он остановил ребят и отправил их к берегу.
В пресс-службе напомнили, что сейчас все еще опасно выходить на реки.