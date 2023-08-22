Магнитогорец пойдет под суд за продажу крупной партии нелегального спиртного

Мужчина хранил в гараже около шести тысяч бутылок

В Магнитогорске закончили расследование уголовного дела о сбыте нелегального алкоголя. 44-летний местный житель продавал немаркированное спиртное из гаража, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из гаража около шести тысяч бутылок нелегального алкоголя на сумму более 1,7 миллиона рублей. На время следственных действий подозреваемому избирали мерой пресечения домашний арест.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, еще один житель Магнитогорска хранил в гараже нелегальный алкоголь, который планировал продавать в Башкирии.

Ранее челябинец хотел продать в магазинах более тысячи бутылок паленого спиртного и почти семь тысяч немаркированных пачек сигарет.