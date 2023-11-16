Магнитогорец получил реальный срок за изготовление оружия

Подпольную мастерскую нашли еще в апреле этого года

В Магнитогорске осудили мужчину, который открыл подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. Мужчина переделывал травматическое оружие в пистолеты. Теперь, по данным региональной ФСБ, он проведет 3,5 года в колонии общего режима.

Правобережный районный суд г. Магнитогорска признал дельца виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 222, п. «в» ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК России. Мужчину задержали в апреле этого года. Сотрудники УФСБ России установили, что он покупал основные части оружия по интеренету, а затем подпольно собирал огнестрел. Теперь три года шесть месяцев он проведет в тюрьме.

По данным управления, только в этом году за модификацию и изготовление оружия осудили 15 человек.

«Из незаконного оборота изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, 2 взрывных устройства, около 10 килограммов взрывчатых веществ, 20,5 тысячи боеприпасов различного калибра, ликвидированы 4 подпольные мастерские»,— пояснили в ведомстве.