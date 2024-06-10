Магнитные бури ожидаются на Земле 10 и 11 июня

Сила удара по нашей планете будет равна уровню G2 из максимальных G5

Астрофизики предупредили о магнитных бурях 10 и 11 июня. По данным ученых, начнутся они во второй половине дня понедельника. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Вспышка M9.7 после удара по планете тяжелыми частицами 10 июня, судя по всему, все-таки зацепит Землю еще и облаками плазмы. Так как вспышка была на краю Солнца, то прямые удары в такой ситуации почти исключены, и к Земле придут периферийные, но все же достаточно плотные области. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», — сообщили ученые.

Они добавили, что подобные удары рассчитываются непросто, так как выброшенное Солнцем вещество движется не в пустой среде, а в среде, заполненной плазмой солнечного ветра. В результате могут возникать смещения выброса, которые могут изменить его траекторию.

Кстати, ученые говорят, что дни магнитных бурь являются стрессовыми для организма, поэтому в этот период лучше немного снизить активность.