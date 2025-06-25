Магнитные бури обрушатся на Землю 25 и 26 июня

Вероятность возникновения мощного геошторма оценивается учеными в 80 процентов

Заметное ухудшение геомагнитной обстановки ожидается 25 и 26 июня из-за того, что Земля попала в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик геомагнитных возмущений ожидается к вечеру 25 июня. Прогнозируются магнитные бури слабого и среднего уровней — G1 и G2. Их вероятность составляет от 50 до 80%. Имеется вероятность, что магнитный шторм усилится до уровня G3 (15%).

«Предварительное моделирование показывает, что рост скорости солнечного ветра будет умеренным, и не должен превысить порог в 600 километров в секунду, что лишь на 50 процентов выше нормальных скоростей плазмы в окружающем Землю космическом пространстве», — рассказали ученые.

Источником возможной бури является крупная корональная дыра на Солнце, добавляет информагентство irk.ru. Явление наблюдают в течение нескольких дней. Из-за вращения звезды корональная дыра оказалась в области, откуда может влиять на околоземное космическое пространство.