Магнитные бури накроют Землю 6 и 7 ноября

Колебания достигнут уровня G1

Ученые спрогнозировали очередные магнитные бури, которые обрушатся на нашу планету вечером 6 ноября, а также ночью, днем и вечером 7-го. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, бури будут слабыми и достигнут уровня G1 из пяти возможных.

Согласно информации ученых, колебания начнутся 6 ноября, ближе к полуночи, а затем немного ослабнут. Утром 7 ноября магнитные бури возобновятся и будут бушевать до вечера.

Метеозависимым в этот период будет непросто: у них могут возникнуть головные боли, слабость. Также возможно обострение хронических болезней и старых ран. Медики рекомендуют не перегружать себя в такие дни.