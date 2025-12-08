Магнитные бури надвигаются на Южный Урал 9 и 10 декабря

Пик воздействия придется на вечер вторника

На Челябинскую область обрушатся магнитные бури уже 9 и 10 декабря. Удар по планете ожидается сильным, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Вспышка на Солнце произошла минувшей ночью, и, хотя она была достаточно спокойной, удар ожидается сильным.

«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить воздействие, в данном случае попросту отсутствуют», — поясняют в лаборатории.

По прогнозам, пик магнитных бурь придется на вечер 9 декабря. К слову, ожидаются и полярные сияния. Но, по словам ученых, погода в центральной части страны сейчас пасмурная, поэтому увидеть северную аврору будет сложно.

Напомним, последний такой удар был почти месяц назад. Тогда уровень магнитных бурь достигал почти максимального значения — G4 — «очень сильная буря».

Новосибирские астрономы рассказали, влияют ли магнитные бури на возникновение головных болей, скачки давления и плохое самочувствие, сообщает irk.ru.