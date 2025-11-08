Магнитная буря усилилась до уровня G3 из пяти возможных 8 ноября

Возмущения продолжаются уже несколько дней

Минувшей ночью, 8 ноября, магнитная буря на Земле достигла уровня G3 из пяти возможных. Она продолжается с четверга, 6 ноября, и не закончится в ближайшие дни из-за всплеска солнечной активности. При этом, как отмечают астрофизики, буря могла достигнуть максимального уровня G5, но сбылся благоприятный прогноз.

Сегодня рано утром планету задел край одного из плазменных облаков. Основная масса прошла мимо Земли, хотя и ожидалось, что она достигнет нашей планеты.

«Все могло быть гораздо напряженнее, и событие прошло по неожиданно благоприятному сценарию. Вопрос, как почти фронтальные выбросы массы, образовывавшие полное гало, смогли „раствориться“ по пути к Земле, сохраняет свою актуальность, но переходит теперь уже из практической плоскости в область научных интересов»,— отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Повышенный уровень солнечной активности сохранится в ближайшие дни, а значит, магнитные бури еще возможны. Согласно прогнозу, возмущения достигнут почти второго уровня в ночь на воскресенье, а также в понедельник днем.