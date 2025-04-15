Магнитная буря уровня G2 накроет Землю 16 апреля

К нашей планете летят выброшенные Солнцем волокна газа

В среду, 16 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря — колебания возрастут до уровня G2 из пяти возможных. Виной всему — два выброшенных в космос Солнцем протуберанца, сообщили астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Протуберанцы — это крупномасштабные волокна плотного газа, которые формируются в солнечной атмосфере. В минувшие выходные они были выброшены Солнцем в космос со стороны, обращенной к Земле. Ожидается, что эти волокна пролетят мимо нашей планеты в среду, 16 марта, и вызовут довольно сильную магнитную бурю.

«Отрыв и уход от Солнца в сторону Земли обоих волокон подтвержден наблюдениями и моделями. Солнечное вещество, согласно расчетам, придет к Земле в ночь на 16 апреля. Прогноз на силу магнитных бурь пока довольно неустойчив, это связано со сложной структурой летящего к Земле облака плазмы, в котором находятся два плотных центра. Тем не менее почти во всех разумных ветвях сценария не один, так другой протуберанец Землю зацепит»,— уточнили астрофизики.

Геомагнитные возмущения ожидаются на протяжении всего дня. А пик бури, когда она достигнет уровня G2, придется на вторую половину дня.

Ученые также добавили, что сложившаяся обстановка благоприятна для полярных сияний. Они ожидаются как предстоящей ночью, так и в ночь на четверг.

Медики напоминают, что в период магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие, а также возможно обострение хронических болезней. В такие дни специалисты рекомендуют не перегружать себя работой и побольше отдыхать.