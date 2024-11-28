Магнитная буря ожидается в четверг в Челябинской области

Отнеситесь внимательно к самочувствию

Жители Челябинской области могут ощутить изменения в своем самочувствии уже в ближайшее время. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, поток плазмы от Солнца достигнет Земли вечером в четверг, 28 ноября.

Ожидается, что магнитная буря достигнет уровня G1, который считается слабейшим из пяти общепринятых градаций. Однако даже такая буря может оказать существенное влияние на здоровье части жителей. В частности, могут почувствовать себя плохо пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, такими как проблемы с сердечно-сосудистой системой и нарушения артериального давления, например, гипертония. В отдельных районах также может наблюдаться северное сияние.

Геомагнитные возмущения будут достаточно продолжительными. По прогнозам специалистов, уровень G1 будет достигнут ближе к 00:00 по челябинскому времени и сохранится до пятницы, 29 ноября. В пятницу магнитная буря может даже усилиться и почти достигнуть уровня G2. После этого возможно снижение, а затем еще один резкий всплеск воздействия вечером.

Долгосрочный прогноз указывает на то, что это последняя магнитная буря такого уровня до конца 2024 года. В первой декаде декабря возможны некоторые геомагнитные возмущения, но они будут значительно слабее.

Жителям Челябинской области рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию и при необходимости обращаться за медицинской помощью.