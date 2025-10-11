Магнитная буря начнется на Земле в ночь на 13 октября

Несильные возмущения уже наблюдаются из-за приближения корональной дыры

В ночь на понедельник, 13 октября, на Земле начнется слабая магнитная буря уровня G1 из пяти возможных. Уже сегодня, 11-го, наблюдаются геомагнитные возмущения из-за приближения корональной дыры, сообщили астрофизики совместной лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам ученых, корональная дыра не дойдет до нашей планеты раньше воскресенья, 12 октября. Но на Землю уже действует плотный солнечный ветер на границе дыры.

«Механизм формирования ветра довольно прост. Так как солнечный ветер распространяется быстрее скорости звука, он сгребает перед собой газ, который не может убежать. В результате в межпланетной среде формируется более плотная область из сгребаемого им газа, которая приходит на 1 — 2 дня раньше, чем основной поток»,— объяснили ученые.

Согласно прогнозам, с ночи до позднего вечера 12 октября возмущения будут сохраняться. В ночь на 13-е с вероятностью 60% начнется слабая магнитная буря.