Магнитная буря 8 августа станет самой сильной за последние 2 месяца

Ученые уточнили последствия от крупной солнечной вспышки 5 августа

В пятницу, 8 августа, на Земле ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря, причем последствия крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, будут более серьезными, чем ожидалось первоначально, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

«Так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов, ранее предполагалось, что касания планеты либо вообще не произойдет, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества. После последнего пересчета модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — говорится в сообщении.





Приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8-го числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня.

Согласно шкале космической погоды события данного масштаба считаются средними, но способны воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, приводить к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и влиять на распространения радиоволн. Полярные сияния при бурях такого уровня обычно видны до широт 60 градусов, но иногда спускаются до широты 50 градусов.

Ученые уточняют, что ухудшаться геомагнитная обстановка начнет уже сегодня ночью, так как за несколько часов до прихода плазменного облака Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. И все эти геомагнитные «качели» будут раскачиваться почти на неделю.

В целом ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за среду, 6 августа, произошло 18 вспышек, почти все из которых наблюдались около линии Солнце — Земля. Поэтому прогнозы на бури меняются радикально.