«Магнезит» выплатил 500 тысяч рублей работнику, получившему тяжелую травму глаза

Компенсации пострадавшему на производстве добилась прокуратура

Комбинат «Магнезит» выплатил полмиллиона рублей работнику, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве. Компенсации морального вреда и тяжкого вреда здоровью мужчине добился саткинский городской прокурор, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки в действиях начальника смены выявлены нарушения требований охраны труда: недостаточный контроль за соблюдением подчиненными требований инструкций по охране труда, а также допуск работника до выполнения трудовых обязанностей без применения защитных очков. В результате при работе с ударным инструментом без средств индивидуальной защиты работник получил травму глаза тяжелой степени», — говорится в сообщении.

Компенсации за несчастный случай на производстве пострадавший не получил. За него вступился городской прокурор, который предъявил исковое заявление о компенсации морального вреда. Суд принял решение о взыскании с предприятия в пользу работника 500 тысяч рублей.

Судебный акт вступил в законную силу и фактически исполнен.