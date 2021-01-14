Просроченные яйца и голени цыплят поступили в продажу в пяти городах Челябинской области

Продукция с истекшим сроком годности попала на прилавки Миасса, Златоуста, Карабаша, Юрюзани, Озерска

Это выяснили специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области. Накануне проверка оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» показала нарушения в работе должностного лица ОГБУ «Чебаркульская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

С 1 по 31 декабря 2020 года оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы на пищевые продукты: яйцо куриное, мясо птицы с целью реализации их в пищу людям на предприятия Челябинской области — Миасса, Златоуста, Карабаша, Юрюзани, Озерска. Так, 30—31 декабря 2020 года оформлены документы на 17,3 тысячи яиц куриных, срок годности которых истек в период с 6 по 13 декабря. Просроченные яйца были отправлены для реализации в пищу людям через частные торговые точки.

«1 декабря 2020 года оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ на 10,7 килограмма мяса птицы „голень цыплят-бройлеров на подложке охлажденная“, срок годности которого истек в период с 23 по 30 ноября. Мясо было отправлено с целью реализации в пищу людям в город Златоуст. 17 декабря государственный ветеринарный врач оформил документы на 12,6 килограмма мяса птицы „грудка цыплят-бройлеров монолит охлажденная“, срок годности которого истек 9 декабря. Мясо было отправлено с целью реализации в пищу жителям Миасса»,

— указывает ведомство.

За указанные действия предусмотрена административная ответственность. Управление проинформировало руководство ветстанции о нарушениях в работе должностного лица для принятия мер.